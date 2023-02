https://cz.sputniknews.com/20230226/spanelsko-nikdy-nevysle-vojaky-na-ukrajinu-prohlasila-ministryne-obrany-19242878.html

Španělsko nikdy nevyšle vojáky na Ukrajinu, prohlásila ministryně obrany

Španělsko nikdy nevyšle vojáky na Ukrajinu, prohlásila ministryně obrany

Španělská vojska se nikdy nezúčastní konfliktu na Ukrajině, prohlásila ministryně obrany království Margarita Robles v rozhovoru pro list Vanguardia. 26.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-26T17:54+0100

2023-02-26T17:54+0100

2023-02-26T17:54+0100

svět

španělsko

armáda

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/18502368_0:98:2001:1223_1920x0_80_0_0_8b77a4e21bef8c2f7da98a3d2340bf45.jpg

„Španělští vojáci by zasáhli pouze v případě útoku na zemi NATO. Nikdy, nikdy žádný oddíl žádné země NATO, které je Španělsko členem, se nezúčastní války na Ukrajině,” řekla ministryně.Margarita Robles rovněž prohlásila, že bojové tanky Leopard dodávané Ukrajině nesmí být použity k útoku na RF. „Pevně trvám na tom, že (pozn. tanky) Leopard mají jenom jeden cíl, ochranu a nikoli útok na Rusko,” řekla ministryně obrany.Margarita Robles rovněž okomentovala návrh na společný nákup zeměmi EU zbraní a municí pro Ukrajinu. „Munice nestačí ve všech zemích, zdá se rozumným to, co navrhla Evropská unie, stále spolupracujeme s ostatními zeměmi,” prohlásila ministryně.Podle mínění Roblesové nemáme očekávat rozpoutání jaderné války. „Myslíme, že tento scénář se neuskuteční, poněvadž by to bylo naprosto tragické pro lidstvo,” prohlásila ministryně.

https://cz.sputniknews.com/20230125/spanelsko-se-pripoji-k-dodavkam-tanku-leopard-ukrajine-19129363.html

španělsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

španělsko, armáda, ukrajina