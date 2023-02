https://cz.sputniknews.com/20230226/zapad-lze-o-miru-pomoci-zbrani-prohlasila-nemecka-politicka-19242214.html

Západ lže o míru pomocí zbraní, prohlásila německá politička

Západ lže o míru pomocí zbraní, prohlásila německá politička

Západní politici se snaží v duchu antiutopických románů britského spisovatele George Orwella přesvědčit voliče o tom, že tanky mohou přinést Ukrajině mír, a že... 26.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-26T12:03+0100

2023-02-26T12:03+0100

2023-02-26T12:03+0100

svět

sara wagenknechtová

německo

západ

rusko

lži

zbraně

dodávky

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1177/11/11771125_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_889743a8ae238a50023431a55fc27c2c.jpg

„Žijeme v Orwellově světě. Říkají nám, že „tanky přinášejí mír,” že „zbraně zachrání lidské životy,” vyjmenovala známé postoje řady politiků ze stran vládnoucích v Německu.Podle Wagenknechtové se také snaží přesvědčit lidi o tom, že „ukrajinský oligarchický kapitalismus” bojuje „za naši svobodu a naši demokracii.”Politička má za to, že v tomto konfliktu nejde o hodnoty, ale o rozšíření prostoru vlivu USA a NATO.„Jen si představte, že Bílý dům, Joe Biden podepsal s obrannými koncerny smlouvy na dlouhá léta, aby zabezpečovali Ukrajinu zbraněmi,” sdělila politička.Wagenknechtová to označila za šílenou a cynickou politiku, které tam říkají „solidarita s Ukrajinou.”Politička řekla, že Rusko by také mělo signalizovat, že je připraveno na jednání.Připomněla rovněž, že Putin pozastavil platnost dohody o snížení útočných zbraní po té, co USA zrušily řadu podobných dohod, zejména o omezení systémů protiraketové obrany, o likvidaci raket středního a kratšího doletu, a také dohodu o otevřeném nebi.

https://cz.sputniknews.com/20230217/nemecka-politicka-vyzvala-zapad-aby-navrhl-rusku-mir-19211122.html

německo

západ

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

sara wagenknechtová, německo, západ, rusko, lži, zbraně, dodávky, ukrajina