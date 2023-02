https://cz.sputniknews.com/20230227/americky-novinar-navrhl-zapadnim-mediim-slozitou-volbu-19242542.html

Americký novinář navrhl západním médiím složitou volbu

Americký novinář navrhl západním médiím složitou volbu

Západní média informují nesprávně o ukrajinském konfliktu a uvádějí lidi do omylu, napsal na Twitteru novinář z Fox News Kyle Becker. 27.02.2023, Sputnik Česká republika

„Poskytněte důkazy, nebo již konečně mlčte. Neposíláme své syny a dcery, aby umírali za politiku zkorumpované nedemokratické země bez důkazů,” napsal novinář.Poznamenal rovněž, že neexistence dokumentárních svědectví, například fotografií „hodných Pulitzerovy ceny,” je důvodem jeho skeptického vztahu vůči činnosti západních masmédií.Novinář má za to, že „nikoho neznepokojuje ruský strašák,” a že konflikt na Ukrajině nemá význam pro národní bezpečnost USA.Ohledně nedostatku důkazů autor připomíná „v dějinách nejspornější Vietnamskou válku,” o které média, nehledě na absenci dnešních technologií na rychlé zveřejnění informací, informovala maximálně podrobně.Becker také připomněl, že v Kyjevě žije jeho rodina, a zdůraznil, že nepopírá existenci konfliktu, ale odsuzuje americká masmédia za „neúměrné informace a za nedostatek fotografických důkazů.”Novinář na závěr zdůraznil, že úkolem všech médií je „ověřit a evidovat,” protože v budoucnu to pomůže historikům zhodnotit, co se ve skutečnosti stalo, aby se dalo “odvrátit chyby v budoucnosti.”

