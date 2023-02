https://cz.sputniknews.com/20230227/budeme-chudobnejsi-nez-polsko-vudce-labouristu-predpovedel-zemi-neutesenou-ekonomickou-budoucnost--19244578.html

Budeme chudobnější než Polsko. Vůdce labouristů předpověděl zemi neutěšenou ekonomickou budoucnost

Budeme chudobnější než Polsko. Vůdce labouristů předpověděl zemi neutěšenou ekonomickou budoucnost

Britové budou v nejbližších letech chudobnější než Poláci, Maďaři a Rumuni. Projev s tímto varováním plánuje dnes vůdce Labouristické strany Keir Starmer, píše... 27.02.2023, Sputnik Česká republika

Politik se hodlá podělit s obecenstvem o svůj názor na ekonomický rozvoj Spojeného království. Podle Starmerova mínění dokáže jenom jeho návrh zbavit zemi „osudné oprátky nízkých mezd a vysokých daní,” do které se dostala kvůli konzervativcům.Labouristé tvrdí s odkazem na data Světové banky, že během příštích 20 let britský blahobyt značně klesne ve srovnání s východoevropskými zeměmi. Tempa růstu jejího HDP se zachovají na úrovni 0,5%, která byla zaregistrována v letech 2010-2021. Přitom činil tento ukazatel za stejné období v Polsku 3,6%, v Maďarsku 3%, v Rumunsku 3,8%, vysvětluje autor.Opoziční strana zastává názor, že pokud se to takhle zachová, bude v roce 2030 průměrný Brit chudobnější než Polák. V roce 2040 bude obyvatel Spojeného království zajištěný hůř než občan Rumunska nebo Maďarska.„Mně to nevyhovuje, nevyhovuje trajektorie, na jejímž konci Polsko brzy předstihne Velkou Británii. Nejsem také připraven akceptovat následky tohoto pádu,” dodal vůdce labouristů.

