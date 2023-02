https://cz.sputniknews.com/20230227/rusko-zmarilo-plany-zapadu-na-rozdeleni-zeme-prohlasil-lavrov-19244702.html

Rusko zmařilo plány Západu na rozdělení země, prohlásil Lavrov

Rusko zmařilo plány Západu na rozdělení země, prohlásil Lavrov

Rusku se podařilo zmařit plány Západu na izolaci RF, prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov na poradě s hlavami územních orgánů ministerstva zahraničí. 27.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-27T18:31+0100

2023-02-27T18:31+0100

2023-02-27T18:31+0100

svět

sergej lavrov

moskva

západ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/12647443_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_3d9a9c2f4dc5e3a1d03bf3b9c7906d00.jpg

„Svět vstoupil do epochy kardinálních, nezvratných změn. <...> Podařilo se nám nejen zmařit plány kolektivního Západu na izolaci nebo dokonce rozdělení Ruska, ale zajistit rozvoj spolupráce s drtivou většinou členů světového společenství,” řekl ministr.Moskva rozvíjí stále těsnější a plodné vztahy se světovou většinou, pokračoval Lavrov.Připomněl, že za posledních pár let prudce stoupl počet zemí, jež si přejí vstoupit do BRICS a Šanghajské organizace pro spolupráci. Dnes tvoří počet těchto zemí asi 20, jde o státy, jež hrají významnou úlohu ve svých regionech, řekl na závěr ministr zahraničí RF.O tom, že se Západ snaží rozdělit Rusko, promluvil včera také Vladimir Putin. Má za to, že cílem této politiky je „komandovat tyto části a vzít je pod kontrolu.”

https://cz.sputniknews.com/20230218/byvaly-ministr-obrany-lotysska-zapad-v-ukrajinskem-konfliktu-uz-kuzi-prodava-a-vlk-je-jeste-v-lese-19213496.html

moskva

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

sergej lavrov, moskva, západ