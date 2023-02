https://cz.sputniknews.com/20230227/v-madarsku-oznacili-exploze-na-nord-stream-za-teroristicky-utok-19243654.html

V Maďarsku označili exploze na Nord Stream za teroristický útok

V Maďarsku označili exploze na Nord Stream za teroristický útok

Útok na plynovody Nord Stream má být považován za teroristický čin, prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. 27.02.2023, Sputnik Česká republika

„Ať se na plynovodu Nord Stream stalo cokoliv, je to skutečně skandál. Protože je to v podstatě první případ, kdy takový velký objekt evropské kritické infrastruktury byl vystaven útoku, ať už ze strany kohokoli, ale byl vystaven útoku,” řekl ministr.Maďarsko vystupuje pro „všestranné, hloubkové, strukturované a podrobné vyšetření” incidentu, dodal šéf maďarského ministerstva zahraničí.Má za to, že bez ohledu na to, kdo iniciuje vyšetřování, podpoří Budapešť všechny jeho druhy, které umožní zjistit osoby spojené s útokem.Szijjártó dodal, že OSN má předložit mechanismus vyšetřování incidentu na Nord Stream, a mohla by být místem tohoto vyšetřování.K explozím na dvou ruských exportních plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 došlo 26. září. Únik plynu byl objeven hned na čtyřech místech. Švédsko, Dánsko a Německo vyšetřují incident, ale zatím nedospěly k žádným konkrétním výsledkům.

