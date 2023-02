https://cz.sputniknews.com/20230228/-v-usa-prozradili-scenar-bileho-domu-pro-ukrajinu-19243967.html

V USA prozradili scénář Bílého domu pro Ukrajinu

V USA prozradili scénář Bílého domu pro Ukrajinu

Zásah USA do ukrajinské krize přeměnil zemi v nový Afghánistán, což hrozí nekontrolovatelnými ničivými následky pdo samotné USA a Evropu, míní autor portálu... 28.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-28T10:04+0100

2023-02-28T10:04+0100

2023-02-28T10:04+0100

svět

ukrajina

scénář

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/217/82/2178277_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fc98b04375a928a0c5a1b8bc3e503e1e.jpg

Bílý dům rozpoutal, podle jeho názoru, „postmodernistský konflikt na Ukrajině ve snaze vyždímat z něj maximum zahraničněpolitického vlivu. Autor porovnal nynější akce USA s aktivitami v Afghánistánu. Van Buren poznamenal, že americké dodávky zbraní a financování mají za cíl prodloužení konfliktu výhodného pro oslabení celého evropského regionu.„USA udělaly všechno možné, aby Ukrajina vypadala jako platforma NATO, přestože tak tomu není. Washington prohlásil, že podporuje Ukrajinu, aby zachoval a rozšířil kapacity NATO nehledě na to, že Ukrajina není členskou zemí aliance. Avšak kvůli tomu, aby nechal Německo na okraji krize, podnikl Washington jakoby tajný útok na kriticky závažnou civilní infrastrukturu SRN, který bude mít dlouhodobé negativní následky pro německou ekonomiku. Toto obvinění spolu s otevřeným zacházením USA se zeměmi NATO pouze jako s pohodlnou skládkou dodávek umožňuje učinit předpoklad, že NATO opustí Ukrajinu v rozbitém stavu. Pokud je v sázce budoucnost Evropy, vzniká otázka, proč vyslovují největší znepokojení ve Washingtonu, ale ne v Berlínu, Bruselu nebo Paříži,” poznamenal novinář.Van Buren přitom tvrdí, že hlavním problémem Ukrajiny nejsou vztahy sRuskem, ale korupce spolu s dodávkami západních zbraní, jež se dostanou na černý trh, jak tomu bylo předtím v Afghánistánu.„V Afghánistánu se velmi obávali šíření zbraní, které přecházely z bojiště do cizích rukou. Ať už jde o kontejner s puškami, nebo o moderní protivzdušné systémy, mají dnes na Ukrajině obrovské množství zbraní. V případě Afghánistánu pramenil reálný strach z toho, že se do rukou teroristů dostanou rakety Stinger schopné sestřelit moderní letouny. Od té doby pátrají USA po těchto raketách na světových zbrojních trzích,” připomněl autor.

https://cz.sputniknews.com/20230226/ukrajina-jiz-neveri-ve-vlastni-vitezstvi-pisi-media-19242373.html

ukrajina

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, scénář, afghánistán