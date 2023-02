https://cz.sputniknews.com/20230228/peter-szijjarto-madarsko-nikdy-nesouhlasi-se-sankcemi-proti-rosatomu-19245784.html

Péter Szijjártó: Maďarsko nikdy nesouhlasí se sankcemi proti Rosatomu

Ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó v interview pro Sputnik okomentoval další sankce proti Rusku, vyšetřování diverze na plynovodech Nord Stream, a také... 28.02.2023, Sputnik Česká republika

„Sankce v podstatě nijak neovlivnily výstavbu s ohledem na to, že se nedotýkají jaderné energetiky. Nicméně jsme musely hodně bojovat a budeme muset ještě více bojovat podle toho, jak se událostí vyvíjí, aby se jaderné odvětví neocitlo pod sankcemi,“ zdůraznil ministr.Připomenul, že některé členské státy Evropské unie neustále přicházejí s návrhy na zavedení sankcí proti Rosatomu, proti partnerům Rosatomu, vedoucím společností, a na omezení spolupráce v jaderné oblasti mezi Ruskem a členskými zeměmi EU.Je to něco, s čímž nikdy nesouhlasíme. Je to něco, co budeme určitě vetovat, budou-li podobné body zařazeny do jakýchkoli sankčních opatření. Tentokrát, co se týče 10. balíčku, byly velmi značné pokusy zavést sankce proti jaderné energetice, my jsme se ale drželi a zabránili jsme tomu,“ řekl Szijjártó.Ve svém interview ministr upřesnil, že se sankce proti ruské jaderné energetice v rámci desátého balíčku nezavádějí.„Jsou členské státy, které by určitě chtěly vidět jaderné odvětví na sankčním seznamu, dali jsme ale jasně na srozuměnou, že je to pro nás naprosto nepřijatelné s ohledem na to, že když nebudeme moci pokračovat ve výstavbě jaderné elektrárny Paks 2, přijdeme o nejdůležitější záruku naší dlouhodobé energetické bezpečnosti. Myslím si, že energetika má být úplně vyloučena ze sankcí s ohledem na to, že energetika je fyzikální problém, který nemá nic společného ani s politikou, ani s ideologií,“ prohlásil šéf maďarské diplomacie.Szijjártó podotkl, že sankce nijak neovlivnily výstavbu s ohledem na to, že se nedotýkají jaderné energetiky.„Výstavba má začít nejpozději v roce 2024. Některé práce na místě se už provádějí. Avšak hlavní stavební práce mají začít nejpozději v příštím roce. A mám stále ještě naději, že na začátku příštího desetiletí, nejpozději v letech 2030 nebo 2031, bude zahájen komerční provoz dvou nových reaktorů,“ prohlásil ministr.

