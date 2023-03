Ukrajinský voják promluvil o těžkých ztrátách u Bachmutu

„Bachmut se již stal jakýmsi idolem, pevností Bachmut. Respektuji to samozřejmě, ale když rota tu žije jednu noc, … je třeba připravit pozice a trochu ustoupit. Protože když ztratíme každý den rotu, dvě roty, batalion… Za týden celý batalion! Můj názor na situaci je, že to nestojí za to. Je třeba připravit pozice, ustoupit, vyrovnat linii (fronty) a doufat, čekat tyhle zatracené munice,” řekl jeden voják na videu.