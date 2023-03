https://cz.sputniknews.com/20230303/cina-pozadala-aby-usa-zastavily-dodavky-zbrani-tchaj-wanu-19255015.html

Čína požádala, aby USA zastavily dodávky zbraní Tchaj-wanu

Čína požádala, aby USA zastavily dodávky zbraní Tchaj-wanu

Čína se obrátila na USA kvůli schválení možné transakce na prodej Tchaj-wanu munice pro americké stíhačky F-16 a výstroje v částce přes 600 milionů dolarů... 03.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-03T13:25+0100

2023-03-03T13:25+0100

2023-03-03T13:25+0100

svět

čína

usa

tchaj-wan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/13106936_0:190:3113:1941_1920x0_80_0_0_b40628ad04b7ceb62d811c080e4baf74.jpg

„Čína je rozhodně proti prodeji Tchaj-wanu amerických zbraní. Počínání USA je hrubým zasahováním do vnitřních záležitostí Číny, vážně porušuje zásadu „jedné Číny“ a ustanovení tří společných čínsko-amerických komuniké, vážně poškozuje svrchovanost a bezpečnostní zájmy Číny, a také vytváří vážnou hrozbu míru a stabilitě v Tchajwanském průlivu,“ prohlásil Tan Kefei, jehož slova uvádí obranný rezort ČLR. Dodal, že „Čína vyjadřuje v souvislosti s tím velkou nespokojenost, a už přísně varovala USA“.„Čína žádá, aby USA zastavily prodej zbraní Tchaj-wanu a přerušily vojenské kontakty s Tchaj-pejí, přestaly se zasahováním do tchajwanské otázky a se stupňováním napětí v Tchajwanském průlivu,“ podotkl Tan Kefei. Zdůraznil, že Čínská lidová osvobozenecká armáda je vždy plně připravena čelit nepříteli a postavit se na odpor provokacím sil, které vystupují za nezávislost Tchaj-wanu, a zásahu vnějších sil, a je také vždy připravena rozhodně bránit státní svrchovanost a územní celistvost ČLR.Agentura pro spolupráci v oblasti bezpečnosti Pentagonu dříve oznámila, že MZV USA schválilo možnou transakci pro prodej Tchaj-wanu munice pro americké stíhačky F-16 a patřičné výstroje v celkové částce kolem 619 milionů dolarů. Americká administrativa již oficiálně uvědomila kongres o tomto rozhodnutí. Zákonodárný orgán teď má měsíc na to, aby potenciální transakci projednal a přijal rozhodnutí o jejím eventuálním zablokování.

čína

usa

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, usa, tchaj-wan