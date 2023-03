USA byly jedinými podezíranými ze zničení plynovodů Nord Stream, řekl investigativní novinář Hersh

https://cz.sputniknews.com/20230303/usa-byly-jedinymi-podeziranymi-ze-zniceni-plynovodu-nord-stream-rekl-investigativni-novinar-hersh-19255339.html

USA byly jedinou zemí podezíranou z explozí na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2, prohlásil laureát Pulitzerovy ceny Seymour Hersh v interview pro... 03.03.2023, Sputnik Česká republika

Dodal, že důkladně zkoumal plynový a ropný byznys služebně, setkával se s lidmi a psal příspěvky pro The New York Times, The New York Magazine a The London Review of Books.Začátkem února zveřejnil Hersh své vyšetřování explozí na plynovodech Nord Stream. Podle jeho verze položili američtí potápěči pod plynovody výbušná zařízení loni v létě v době cvičení Baltops 2022, a o tři měsíce později je spustili Norové.

