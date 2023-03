https://cz.sputniknews.com/20230304/v-izraeli-spadlo-lehke-letadlo-na-silnici-19258668.html

V Izraeli spadlo lehké letadlo na silnici

svět

letadlo

havárie

Zahynuli muž a žena. Podle informace policie se letadlo pokusilo o nouzové přistání.Záchranné služby sdělily, že jejich práce na místě havárie byla zkomplikována velkým množstvím leteckého paliva. Silnice byla v obou směrech uzavřena.V srpnu minulého roku spadlo jednomotorové letadlo na parkoviště u mešity šejka Saída v Abú Zabí. V důsledku incidentu byl pilot zraněn a hospitalizován.

2023

Zprávy

letadlo, havárie