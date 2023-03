https://cz.sputniknews.com/20230304/vynos-twitteru-se-snizil-za-rok-o-40-procent-pisi-media-19259602.html

Výnos Twitteru se snížil za rok o 40 procent, píší média

Výnos společnosti Twitter se snížil v prosinci 2022 o přibližně 40 % ve srovnání s prosincem roku 2021 poté, co zadavatelé reklamy odmítli spolupráci s touto... 04.03.2023, Sputnik Česká republika

Koncem října 2022 Elon Musk definitivně uzavřel 44miliardovou transakci pro nákup Twitteru. Slíbil, že liberalizuje redakční politiku sítě, která byla hodně kritizována za přísnou cenzuru, a založí radu pro moderaci kontentu, a dokud nezačne rada pracovat, nebude přijímat globální rozhodnutí o redakční politice a o obnovení zablokovaných účtů. Musk upozornil také na to, že sociální síť „bude dělat mnoho hloupostí“ v nejbližší době. Ve společnosti hodlají „zachovávat to, co funguje, a změnit to, co nefunguje“.

