Historik Chomsky zahanbil Harrisovou za její „vtip” o Ukrajině

Prohlášení viceprezidentky USA Kamaly Harrisové na konferenci pro bezpečnost v Mnichově na podporu Ukrajiny se podobá vtipu, prohlásil v rozhovoru pro YouTube... 05.03.2023, Sputnik Česká republika

„Její výrok adresovaný zemím Globálního Jihu, že když jedna země útočí na druhou, ohrožuje to celý svět, vyvolal homérský smích. USA nemají právo o tom mluvit. Také není správné adresovat to Globálnímu Jihu. Je to anekdotické. Jsou to samozřejmě slušní lidé, kteří jí prostě řekli: bez nás,” řekl historik.Chomsky má za to, že tyto země jasně řekli: není to náš konflikt. Chceme mír a konec této hrůzy a nikoli eskalaci. Byla to Indie, Indonésie, Brazílie, Kolumbie, Afrika, atd., prohlásil filozof.USA se dostaly, podle jeho názoru, za hranicemi anglicky mluvícího světa do izolace.Západní politici stále mluví o tom, že Ukrajina má porazit Rusko na bojišti, stále víc zbraní dodávají kyjevskému režimu. V Kremlu na to prohlásili, že vojenská pomoc nic v zásadě nevyřeší, ale jenom prodlouží utrpení ukrajinského lidu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že cílů speciální operace bude dosaženo, že její budoucnost a úspěch nevyvolávají pochybností.

