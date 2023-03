https://cz.sputniknews.com/20230305/media-hadka-hlavnich-stoupencu-ukrajiny-v-evrope-muze-zpusobit-kyjevu-problemy-19260668.html

Média: Hádka hlavních stoupenců Ukrajiny v Evropě může způsobit Kyjevu problémy

Napjaté vztahy mezi Německem a Polskem ohrožují rozsah podpory Ukrajiny, píše Bloomberg. 05.03.2023, Sputnik Česká republika

„Zatímco země NATO vykazují jednotu v podpoře Ukrajiny, může rozkol mezi Německem a Polskem podkopat společné úsilí v zásobování kyjevské armády,” píše agentura.Polsko v poslední době stále obviňuje Německo z průtahů v odeslání tanků na frontu. Ale po té, co kancléř Olaf Scholz schválil dodávku Ukrajině tanků Leopard, samotní Poláci jen s obtížemi splnili závazek ohledně předání vlastních bojových strojů staršího modelu a zkritizovali Berlín za to, že nedodává náhradní díly, praví se v příspěvku.„Hlavní odpovědnost spadá na SRN, hlavního výrobce těchto tanků,” prohlásil minulý týden polský prezident Andrzej Duda. Varšava rovněž více než rok žádá Berlín, aby zaplatil 1,3 bilionu dolarů jako reparace, dodává Bloomberg.Dalším kamenem úrazu je energetická politika. Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak předtím prohlásil, že „energetický sektor Německa posílá miliardy do Moskvy,” na což se německý velvyslanec Thomas Bagger zeptal, „jestli ministr ví, kolik miliard zlotých platilo Polsko Moskvě každý rok za ruské energie?”

