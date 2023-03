https://cz.sputniknews.com/20230305/vuci-oznacil-za-lez-zpravy-o-prodeji-srbskem-zbrani-ukrajine-19260780.html

Vučić označil za lež zprávy o prodeji Srbskem zbraní Ukrajině

Srbský prezident Aleksandar Vučić rozhodně popřel tvrzení, že republika prodává Ukrajině zbraně. 05.03.2023, Sputnik Česká republika

„Je to naprostá lež. Srbsko nikomu neposílá zbraně. Srbsko vyrábí a prodává munice. Máme mnoho podniků obranného průmyslu. Když existuje výroba munice, určitě se dostane do zóny konfliktu nebo do krizového regionu. Neprodali jsme ani jedno dělo, ani jednu střelnou zbraň, nebo munici, ani Rusku, ani Ukrajině,” řekl novinářům v Kataru, kde vykonává státní návštěvu.Vučić připomněl, že produkce srbského obranného průmyslu je dodávána pouze státům, jež mají k tomu povolení, tedy bez mezinárodních restrikcí.Tento týden se v médiích a na Telegramu objevily zprávy o tom, že prý Srbsko předalo Kyjevu rakety pro raketomety Grad. Šlo o jednu z největších srbských společností Krušik. V článcích se praví, že rakety vyrobené touto společností kupuje kanadská firma, která je pak posílá přes Turecko a Slovensko na Ukrajinu. Jako důkaz byly zveřejněny kopie dokumentů o nákupu a dopravě municí a dokonce videa.Ruské ministerstvo zahraničí požádalo Bělehrad o vysvětlení.Společnost Krušik rozhodně všechna obvinění popřela a prohlásila, že není žádným způsobem spojena s prodejem raket konečnému zákazníkovi z Ukrajiny, a že dokumenty zveřejněné v médiích jsou jenom úryvky, jež byly záměrně použity k způsobení škody společnosti. Později tyto zprávy také vyvrátilo srbské ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí.

