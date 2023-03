https://cz.sputniknews.com/20230306/nedej-boze-nemci-se-zhrozili-perspektivy-vstupu-ukrajiny-do-nato-19262340.html

„Nedej bože!” Němci se zhrozili perspektivy vstupu Ukrajiny do NATO

„Nedej bože!” Němci se zhrozili perspektivy vstupu Ukrajiny do NATO

Čtenáři německého listu Die Welt ostře zkritizovali prohlášení předsedy Mnichovské konference pro bezpečnost a bývalého poradce exkancléřky Angely Merkelové... 06.03.2023, Sputnik Česká republika

Mnozí komentátoři mají za to, že vstup kyjevského režimu do aliance bude mít pro svět katastrofální následky.„Ne, nesmíme připustit členství Ukrajiny v NATO! Chraňbůh! Zelenskyj se svými dobyvačskými ambicemi zatáhne NATO do třetí světové války!” napsal Immo I.„Vstup Ukrajiny do NATO je dnes natolik nereálný, že se diskuse o tom může považovat jenom jako budování ohrožující pozice proti Moskvě,” míní RRM.

