V USA prozradili, proč by si Američané přáli, aby jejich prezidentem byl Putin

Popularita Vladimira Putina v USA roste, Američané by si přáli mít takového prezidenta ve vlastní zemi, míní novinářka z American Thinker Laura Wellington. 06.03.2023, Sputnik Česká republika

„Mnozí Američané začínají považovat Putina za hrdinu, takového prezidenta, kterého by chtěli mít sami,” napsala novinářka.Má za to, že předtím byl ruský lídr populární na Západě kvůli jeho „brutálnímu” obrazu na fotografiích během sportování nebo „jízdy na koni bez košile.” Pak si ale všimli jeho vůdcovských schopností, Putin se ,podle jejich názoru, „stará o svoji zemi a svůj národ mnohem víc” než vláda USA.Další příčinou růstu popularity ruského prezidenta je nedůvěra vůči Bidenovi a nespokojenost s jeho politikou. Autorka napsala, že Američané respektují oddanost Putina Rusku, zatímco lídr USA nejedná v zájmu své země. Je to důkaz vysokého zhodnocení akcí Putina a neúspěchu Bidena jako hlavy státu.Nedávné průzkumy veřejného mínění svědčí o tom, že 6 z 10 Američanů má za to, že Biden téměř ničeho nedosáhl, a že země nejde správným směrem.

