https://cz.sputniknews.com/20230307/byvaly-rozvedcik-promluvil-o-skutecnych-zamerech-usa-ohledne-krymu-19261982.html

Bývalý rozvědčík promluvil o skutečných záměrech USA ohledně Krymu

Bývalý rozvědčík promluvil o skutečných záměrech USA ohledně Krymu

USA se nevyslovují jednoznačně o Krymu, poněvadž mohou považovat tuto otázku za způsob nátlaku na Rusko s cílem dosažení jednání, řekl bývalý příslušník... 07.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-07T07:14+0100

2023-03-07T07:14+0100

2023-03-07T07:14+0100

svět

usa

rusko

krym

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/12460262_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_f12c78d4d76164954d34ce19a61a2f3f.jpg

„Je možné, že se domnívají, že má smysl stále držet Krym na mušce s cílem nátlaku na Rusy, aby přistoupili na jednání,” řekl Chivvis, kterého cituje americký list The Hill.V článku se praví, že se úředníci z administrativy USA několikrát vyhnuli odpovědi na otázku o tom, jestli Washington podpoří úsilí Kyjeva v otázce Krymu. Přestože úřední osoby USA prohlašují, že Washington bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude třeba, „nechtějí úplně podpořit ambice Kyjeva” ohledně Krymu, praví se v článku.Souvisí to zčásti s tím, že ukrajinská strana bude potřebovat k útoku těžké zbraně, rakety o velkém doletu, tanky a letectvo.

https://cz.sputniknews.com/20230306/v-usa-prozradili-proc-by-si-americane-prali-aby-jejich-prezidentem-byl-putin-19260539.html

usa

rusko

krym

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, rusko, krym