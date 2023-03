https://cz.sputniknews.com/20230307/media-byla-identifikovana-lod-ze-ktere-byl-zahajen-utok-na-plynovody-nord-stream--19265296.html

Média: Byla identifikována loď, ze které byl zahájen útok na plynovody Nord Stream

Média: Byla identifikována loď, ze které byl zahájen útok na plynovody Nord Stream

Podle vydání The New York Times informace, které prozkoumali američtí úředníci, naznačují, že za útokem na plynovody Nord Stream stojí proukrajinská skupina.Následně Němci po vzoru USA identifikovali plavidlo, které se mohlo podílet na explozích plynovodů Nord Streams. Stopy „jistě“ vedou na Ukrajinu, napsal Die Zeit.Také německý list prozradil, že sabotáž na Nord Stream provedl tým šesti lidí, kteří používali falešné pasy. Podotýká se, že toto plavidlo si v Polsku pronajala společnost vlastněná Ukrajinci. Na lodi byly nalezeny stopy výbušnin.Seymour Hersh, autor vyšetřování sabotáže na plynovodech, v rozhovoru pro média uvedl, že příští týden zveřejní nové vyšetřování ohledně tohoto tématu.Když byl požádán o komentář ke zmíněné publikaci The New York Times o nových zpravodajských informacích o explozích, Hersh nedokázal skrýt překvapení a zasmál se.Možnost, že pachatelé sabotáže měli spojení s kyjevskými úřady, je stále otevřená.

