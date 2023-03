https://cz.sputniknews.com/20230307/ministr-zahranici-clr-promluvil-o-kritickem-okamziku-v-ukrajinske-krizi-19263510.html

Ministr zahraničí ČLR promluvil o kritickém okamžiku v ukrajinské krizi

Ministr zahraničí ČLR promluvil o kritickém okamžiku v ukrajinské krizi

Ukrajinská krize dospěla ke kritickému okamžiku, sankce nemohou vyřešit problémy, je třeba zahájit dialog co nejrychleji, prohlásil v úterý na roční tiskové... 07.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-07T09:21+0100

2023-03-07T09:21+0100

2023-03-07T09:21+0100

svět

čína

rusko

ukrajina

usa

tchaj-wan

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/20/15/201592_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_3837bc0ec0f0314bdd2c2b17a0b71f58.jpg

„Ukrajinská krize dospěla ke kritickému okamžiku. Buď bude palba zastavena, bude obnoven mír na správné cestě politického urovnání, anebo bude do ohně přilít olej, krize se prohloubí a situace se vymkne kontrole,“ řekl Čchin Kang.Podle jeho slov konflikt, nátlak a sankce nemohou problém vyřešit.Peking vynaloží veškeré úsilí pro mírové znovusjednocení s Tchaj-wanem, je ale připraven podniknout všechna nezbytná opatření, nikdo by neměl Čínu podceňovat, prohlásil na roční tiskové konferenci ministr zahraničí Číny Čchin Kang.Zdůraznil, že by „nikdo neměl podceňovat pevné odhodlání, neochvějnou vůli a značné možnosti čínské vlády a čínského lidu hájit svou státní svrchovanost a územní celistvost“.Indicko-Tichomořská strategie USA je ve skutečnosti pokusem zformovat verzi NATO v Asijsko-Tichomořském regionu, prohlásil na roční tiskové konferenci ministr zahraničí ČLR Čchin Kang.„Indicko-Tichomořská strategie USA vyhlašuje svobodu a otevřenost, a ve skutečnosti dává dohromady uzavřené skupiny, exkluzivní kluby, pod záminkou ochrany regionální bezpečnosti provokuje konfrontaci a plánuje zorganizovat Asijsko-Tichomořskou verzi NATO,“ řekl Čchin Kang.Diplomat zdůraznil, že cílem Indicko-Tichomořské strategie USA je zadržování Číny, které je ale „odsouzeno ke krachu“. Podle jeho slov se má stát Asijsko-Tichomořský region pódiem pro vzájemně výhodnou spolupráci, a nikoli šachovnicí pro geopolitickou konfrontaci.

https://cz.sputniknews.com/20230306/japonsko-vyjadrilo-znepokojeni-ohledne-zvyseni-obranneho-rozpoctu-ciny-19262102.html

čína

rusko

ukrajina

usa

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, rusko, ukrajina, usa, tchaj-wan, nato