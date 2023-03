https://cz.sputniknews.com/20230308/ministerstvo-obrany-nemecka-okomentovalo-informaci-o-zniceni-plynovodu-nord-stream-19266087.html

Ministerstvo obrany Německa okomentovalo informaci o zničení plynovodů Nord Stream

Ministr obrany SRN Boris Pistorius prohlásil, že vzal na vědomí zprávy médií o ukrajinské stopě v explozích na plynovodech Nord Stream, nehodlá ale komentovat... 08.03.2023, Sputnik Česká republika

„Je vždy zajímavé číst podobná novinářská vyšetřování, a s velkou pozorností jsem to vzal na vědomí. Musíme ale počkat s hypotetickými komentáři, jako „co by bylo, kdyby…“ řekl Pistorius ve vysílání rozhlasové stanice Deutschlandfunk, kdy odpovídal na otázku, jak přijal nejnovější zprávy v masmédiích o možné ukrajinské stopě v diverzi na Nord Stream.Zdůraznil, že nekomentuje předpoklady učiněné v průběhu novinářských vyšetřování. Ministr dodal, že považuje také za nesmyslné uvažovat na základě podobných publikací o tom, jak by mohly ovlivnit podporu Ukrajiny Německem hypotetické předpoklady vyslovené v příspěvku.Podle slov ministra je nyní mnohem důležitější, že členské země NATO dělají vše možné, aby lépe chránily svou kritickou infrastrukturu pod vodou.

