Peskov okomentoval zprávy v médiích o explozích na plynovodech Nord Stream

Peskov okomentoval zprávy v médiích o explozích na plynovodech Nord Stream

Zprávy o explozích na plynovodech Nord Stream jsou zkoordinovanou kampaní v masmédiích, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 08.03.2023, Sputnik Česká republika

„Autoři teroristického činu chtějí zřejmě odpoutat pozornost. Jde zjevně o zkoordinovanou kampaň v masmédiích,“ řekl Peskov, kdy komentoval zprávy The New York Times a Die Zeit.Kremelský mluvčí vyjádřil rozpaky nad tím, jak mohou američtí úředníci, na něž se média odvolávají, činit bez vyšetřování jakési předpoklady ohledně teroristických útoků na Nord Stream.Poukázal také na to, že Rusko stejně jako dříve k vyšetřování nepouštějí. Podle jeho slov dostala Moskva před několika dny patřičné nóty z Kodaně a Stockholmu.List The New York Times včera oznámil, že prý jsou výzvědné údaje, podle nichž stojí za diverzí na plynovodech jakási proukrajinská skupina, o jejichž plánech nemuseli v Kyjevě vědět. Německý týdeník Die Zeit ze své strany napsal, že stopy útočníků na plynovody vedou prý směrem Ukrajiny.

