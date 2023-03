https://cz.sputniknews.com/20230308/scholzuv-pomocnik-promluvil-o-obrovskem-stresu-kvuli-odmitnuti-ruskeho-plynu-19265630.html

Scholzův pomocník promluvil o „obrovském stresu“ kvůli odmítnutí ruského plynu

Scholzův pomocník promluvil o „obrovském stresu“ kvůli odmítnutí ruského plynu

Rozhodnutí odmítnout ruský plyn se stalo pro Německo obrovským stresem, ukázalo se, že se dá jen velmi těžko nahradit, uvedl v rozhovoru pro Sputnik pomocník... 08.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-08T22:03+0100

2023-03-08T22:03+0100

2023-03-08T22:03+0100

svět

německo

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/18366177_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_187bc9c8aeedb16edd9fb7bf648cbb94.jpg

„Byl to obrovský stres. Více než polovina objemů připadala na Německo, a je zřejmé, že se to dalo velmi těžko nahradit,“ podotkl na okraj mezinárodní energetické konference CERA Week v Houstonu.V těchto dnech kancléř SRN Olaf Scholz v interview pro CNN prohlásil, že německá ekonomika „snadno“ přežila odmítnutí ruského plynu, nesklouzla do krize a ani nepocítila nedostatek energetických nosičů.Mezitím prezident Německého institutu ekonomických výzkumů (DIW) Marcel Fratzscher poukázal v únoru na to, že v důsledku vojenské operace Ruska na Ukrajině a s ní spojeného růstu výdajů na elektrickou energii v Evropě přišlo Německo v minulém roce o 100 miliard eur.Podotkl, že SRN touto krizí zvláště utrpěla, „protože nejvíce závisela od ruské energetiky, má velký podíl energeticky náročného průmyslu, a je mimořádně závislá na exportu a na globálních řetězcích dodávek“.

https://cz.sputniknews.com/20230307/media-byla-identifikovana-lod-ze-ktere-byl-zahajen-utok-na-plynovody-nord-stream--19265296.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, plyn