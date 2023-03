https://cz.sputniknews.com/20230308/ukrajinci-se-ocitli-pred-smrtelnou-volbou-v-britanii-19263880.html

Ukrajinci se ocitli před „smrtelnou volbou“ v Británii

Ukrajinci se ocitli před „smrtelnou volbou“ v Británii

Ukrajinští uprchlíci se ocitli před „smrtelnou volbou“ v Británii kvůli byrokratickým průtahům britské vlády spojenými s registrací aut dovezených z Ukrajiny... 08.03.2023, Sputnik Česká republika

Jak se uvádí v příspěvku, Ukrajinci, kteří přijíždějí ve vlastních autech, jsou postaveni před volbu: buď vrátit auta zpět na Ukrajinu, anebo vynakládat tisíce liber šterlinků na jejich legalizaci v Británii.Běženka Taťjana Archipovová v rozhovoru pro Express uvedla, že musela vrátit své auto do vlasti, i když jí původně slíbili dočasné povolení vjezdu autem na tři roky. Pak ale ženě oznámili, že to byla „chyba“, protože povolení platí pouhých šest měsíců, a že musí auto přeregistrovat, což předpokládá uvedení vozu do souladu s britskými normami.Podle slov Archipovové, musela k tomu vyměnit světla a mlhovky, což se ukázalo být „draho“, a přitom vyšlo najevo, že nikdo neví, jak vrátit auto na Ukrajinu po změně registrace na britskou. V konečném důsledku vrátila Ukrajinka své auto do vlasti a pak přijela do Británie v autě svého manžela na „nové“ šestiměsíční období.Jak píše Express, podobná situace „rozzuřila“ místní ukrajinské aktivisty, kteří požádali, aby se s uprchlíky zacházelo stejně jako s jinými dočasnými rezidenty, kteří nemusí svá auta přeregistrovávat. Jeden z nich na podmínkách anonymity Expressu oznámil, že k Ukrajincům mají regulující orgány jiný vztah, a že jim bylo navrženo, aby sami přizpůsobovali své vozy britským normám.

