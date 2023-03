https://cz.sputniknews.com/20230309/media-evropska-energeticka-krize-potrva-minimalne-do-roku-2024-19268288.html

Média: Evropská energetická krize potrvá minimálně do roku 2024

Média: Evropská energetická krize potrvá minimálně do roku 2024

Evropa zůstane ve stavu energetické krize minimálně do roku 2024, především kvůli pravděpodobnému odmítnutí všech energií z Ruska, prohlásil autor Project... 09.03.2023

Podle jeho názoru nebyla dodnes krizová situace taková tvrdá, jak se předpokládalo, díky poměrně teplé zimě, jež dovolila evropským zemím snížit spotřebu energie. Existuje ale zjevné riziko zhoršení situace, které zasáhne regionální průmysl, chemický, hutní, sklářský.„Nehledě na podstatné omezení úlohy Ruska jako dodavatele plynu do Evropy, zůstanou jeho dodávky závažné pro vyvážení poptávky a nabídky na evropském trhu, dokud nebudou vybudovány nové kapacity na regazifikaci, nebo zavedeny alternativní zdroje energie,” řekl na závěr.Předsedkyně Eurokomise Ursula von der Leyenová v lednu sdělila, že Rusko zrušilo během 8 měsíců loňského roku 80% dodávek plynu do Evropy. Podle jejích slov by Evropa dokázala nahradit toto množství ruského plynu, zejména značným zvýšením dodávek zkapalněného plynu z USA. Podle výsledků roku 2022 stouply jeho dodávky 2,4 krát a překročily 50 milionů tun.

