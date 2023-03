https://cz.sputniknews.com/20230309/media-svedsko-a-finsko-nesplnily-zavazky-z-clenstvi-v-nato-19267397.html

Média: Švédsko a Finsko nesplnily závazky pro členství v NATO

Situace se žádostí Švédska a Finska o vstup do NATO se liší od prohlášení představitelů aliance, závazky těchto zemí převzaté před Ankarou nebyly splněny, píše... 09.03.2023, Sputnik Česká republika

Třístranná schůzka zástupců Švédska, Finska a Turecka se má konat ve čtvrtek v bruselském sídle NATO. Má být věnována projednání otázek ratifikace žádostí Švédska a Finska za účelem ukončení procedury vstupu do NATO. Zatím nebyly žádosti Švédska a Finska o vstup do NATO ratifikovány pouze dvěma státy z 30, je to Maďarsko a Turecko. Ratifikace parlamenty všech třiceti členských států NATO je povinná pro ukončení procedury vstupu do aliance.Finsko a Švédsko poslaly 18. května loňského roku kvůli událostem na Ukrajině generálnímu tajemníkovi NATO žádosti o vstup do aliance. Ankara nejdřív blokovala zahájení projednání těchto žádostí, ale 29. června podepsalo Turecko, Švédsko a Finsko třístranné memorandum pro bezpečnost, které přihlíží ke všem obavám Ankary. Proces ratifikace společné přihlášky Finska a Švédska k vstupu do NATO byl znovu zablokován Tureckem na začátku letošního roku kvůli protestním akcím v Stockholmu, jež zkomplikovaly vztahy s Ankarou.Generální tajemník NATO na schůzce ministrů obrany zemí aliance 14.-15. února prohlásil, že by doporučil Turecku ratifikaci přihlášek Švédska a Finska současně, ale nepokládá jejich společný vstup za principiální. Podle jeho názoru je nejdůležitější připojení těchto států k NATO a posílení s jejich pomocí kolektivní obrany a bezpečnosti.

