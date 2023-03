https://cz.sputniknews.com/20230309/v-cine-uvedli-skutecny-cil-novych-zprav-v-mediich-o-nord-stream-19267576.html

V Číně uvedli skutečný cíl nových “zpráv” v médiích o Nord Stream

V Číně uvedli skutečný cíl nových “zpráv” v médiích o Nord Stream

Washington používá nové verze explozí na plynovodech Nord Stream za účelem destabilizace informačního prostoru a vyhnutí se podezření z vlastní účasti, napsali... 09.03.2023, Sputnik Česká republika

Bílý dům hraje, podle názorů novin, nečestnou informační hru. Autoři přirovnali americká média šířící verzi o nějaké „proukrajinské skupině,” která údajně vyhodila plynovody do povětří, k dýmovnici.Experti dotázáni Global Times se také shodli v názoru, že celá informační kampaň kolem plynovodů Nord Stream má za úkol pouze odpoutání pozornosti veřejnosti.„Kdyby za sabotáží stály USA, Američané by určitě jpečlivě naplánovali, jak zničit nebo utajit důkazy a zkalit vodu za účelem oklamání veřejnosti,” řekl novinářům profesor Institutu mezinárodních vztahů Čínské univerzity zahraničních věcí Li Chajdun.List The New York Times předtím informoval o existenci výzvědných údajů, podle kterých stojí za vyřazením z provozu hlavní trasy dodávek ruského plynu do Evropy jistá proukrajinská skupina, o jejichž plánech nemusí vědět Kyjev. Německý list Die Zeit zase napsal, že stopy po útoku na plynovody vedou do Ukrajiny. List Times píše, že rozvědka západních zemí pozná jméno předpokládaného ukrajinského „sponzora” diverzí proti Nord Stream.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil v rozhovoru pro Sputnik publikace o Nord Stream za zkoordinovanou falešnou zprávu.

