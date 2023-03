https://cz.sputniknews.com/20230310/gt-usa-vyuzily-ukrajiny-aby-se-vyvarovaly-valky-s-ruskem-19271082.html

GT: USA využily Ukrajiny, aby se vyvarovaly války s Ruskem

GT: USA využily Ukrajiny, aby se vyvarovaly války s Ruskem

USA využily Ukrajiny, kdy rozšířily teorii o proukrajinské skupině, která vyhodila do povětří plynovody Nord Stream, prohlásil v rozhovoru pro The Global Times... 10.03.2023, Sputnik Česká republika

„I když nepovažuji tuto novou historku za přesvědčivou, může to být prospěšná lež, která zabrání přerůstání konfliktu v jadernou válku. Ať už je historka o tom, že to byli Ukrajinci, jakkoli nehorázná, je možná součástí toho, jak se USA distancují od Ukrajiny,“ řekl Good.Odborník prohlásil, že článek amerického novináře Seymoura Hershe hrozil zničením aliance s Německem, které bylo hlavní oporou hegemonie USA po ukončení Druhé světové války.„Nevěřím, že proukrajinská skupina vyhodila do povětří Nord Stream, protože je mi těžko si představit, že by měli technické možnosti zorganizovat samostatně tak složitou operaci. Potrubí plynovodů Nord Stream je velmi pevné a je pod vodou. Také si vzpomeňte, že Joe Biden jednou řekl: „Vpadne-li Rusko (na Ukrajinu), Nord Stream 2 nebude. Skoncujeme s ním… Slibuji vám to, dokážeme to udělat,“ dodal Good.

