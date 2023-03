https://cz.sputniknews.com/20230310/papez-frantisek-do-ukrajinskeho-konfliktu-jsou-zapleteny-imperialni-zajmy-ruznych-zemi-19270292.html

Papež František: Do ukrajinského konfliktu jsou zapleteny imperiální zájmy různých zemí

Papež František: Do ukrajinského konfliktu jsou zapleteny imperiální zájmy různých zemí

Do konfliktu na Ukrajině jsou zapleteny „imperiální zájmy“ různých zemí, a nejen Ruska, prohlásil papež František v interview pro noviny La Reppublica. 10.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-10T19:26+0100

2023-03-10T19:26+0100

2023-03-10T20:16+0100

svět

papež františek

ukrajina

konflikt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/649/05/6490563_0:129:2009:1259_1920x0_80_0_0_ed7f6f10e066c4065d8433efb7a29eea.jpg

Potvrdil kromě toho svou ochotu sejít se s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem a označil ho za „kulturního člověka“.„V průběhu necelého století došlo k třem světovým válkám: 1914-1918, 1939-1945, a ta nynější je také světová. Začínala po částečkách, a teď už nikdo nemůže říci, že to není světová válka. Všechny velké mocnosti jsou do ní zataženy. Válčištěm je Ukrajina. Bojují tam všichni,“ řekl papež.Podle jeho slov „jsou tam imperiální zájmy, a to nejen ruské říše, ale i jiných říší“. Papež poukázal přitom na to, že právě imperiální zájmy zatlačují do pozadí zájmy národů.V interview pro italský list Corriere della Sera papež dříve prohlásil, že akce NATO u hranic Ruska mohou Moskvu pobídnout k zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině.

https://cz.sputniknews.com/20230308/borrell-si-nemysli-ze-vyprazdneni-vojenskych-skladist-ohrozuje-bezpecnost-19266316.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

papež františek, ukrajina, konflikt