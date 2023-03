https://cz.sputniknews.com/20230310/usa-se-snazi-zavest-globalni-biologickou-kontrolu-sdelili-na-ruskem-ministerstvu-obrany-19271406.html

USA se snaží zavést globální biologickou kontrolu, sdělili na ruském ministerstvu obrany

„Opakovaně jsme konstatovali, že hlavním úkolem amerických bioprogramů je nastolit globální biologickou kontrolu. Výsledkem ‚selektivní pomoci‘ státům zataženým do programů je zpravidla přechod na americké standardy přenosu a zobecnění informací o biologické situaci, degradace národních zdravotních systémů, vnucování dodavatelů lékařského vybavení a léků,“ řekl Kirillov.Zdůraznil, že je to doprovázeno výstavbou vojenských laboratoří podél hranic‚ geopolitických protivníků‘, sběrem kmenů zvláště nebezpečných mikroorganismů specifických pro určitá území a testováním toxických přípravků na lidech.Podle Kirillova můžeme vznikající laboratoře z hlediska funkčnosti a stupně biologické bezpečnosti rozdělit do tří úrovní. Laboratoře prvního stupně jsou určeny ke sběru kmenů mikroorganismů a jejich nositelů v endemických oblastech, přípravě biomateriálů pro následný transfer.Na objektech 2. stupně se provádí výzkum patogenů zvláště nebezpečných infekčních nemocí a příprava pro vývoz do zahraničí kmenů mikroorganismů zařazených do státních sbírek.Laboratoře třetího stupně jsou vybaveny prostory s maximální třídou biologické izolace a jejich úkolem je získávat informace o biologické situaci v konkrétních státech, jejichž území plánuje Pentagon využít k rozmístění svých vojsk.Tvrdí, že to Spojeným státům umožňuje volně provádět biologický výzkum mimo své národní území. Státy účastnící se těchto výzkumů zároveň ztrácejí svou národní suverenitu v oblasti biologické bezpečnosti a stávají se „zcela závislými“ na USA.Kirillov se domnívá, že práce Spojených států na zesílení patogenních vlastností patogenů, včetně covidu-19, a vytváření nebezpečných umělých virů, je vrcholem lehkomyslnosti.„Na pozadí prohlášení Světové zdravotnické organizace o propuknutí horeček Marburg, Lassa, antraxu a cholery v různých oblastech světa, extrémně složité situaci s ekonomicky významnými chorobami zvířat (africký mor prasat, patogenní ptačí chřipka, slintavka a kulhavka), je práce na Bostonské univerzitě, zaměřená na posílení patogenních vlastností patogenů, včetně covidu-19 (tzv. „řízená evoluce“, změny, které v přírodě mohou trvat desítky a stovky let nebo nemusí vůbec nastat), a vytváření umělých virů se zvýšeným rizikem nakažení lidí skutečně vrcholem lehkomyslnosti,“ řekl Kirillov.Z rozboru dokumentů, z nichž některé byly získány během speciální vojenské operace na Ukrajině, podle něj vyplývá, že „podobné výzkumy zaměřené na posílení funkcí nebezpečných patogenů, prováděné mimo jiné ve státech Střední Asie a na Kavkaze, jsou systémové povahy a na jejich realizaci se podílejí velké americké farmaceutické společnosti.

