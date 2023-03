Expert: Kolaps americké banky SVB nepovede k systémovým problémům

https://cz.sputniknews.com/20230311/expert-kolaps-americke-banky-svb-nepovede-k-systemovym-problemum-19273756.html

Bankrot americké Silicon Valley Bank (SVB) nezpůsobí systémovou krizi finančního systému, tvrdí Gary Korolev, generální ředitel Sovereign Wealth Management. 11.03.2023, Sputnik Česká republika

Poznamenal, že při zprávách o uzavření banky akcie JP Morgan rostly, což znamená, že trh nepovažuje problém za systémový.Korolev vysvětlil, že problémy banky byly způsobeny kvůli radě investorů rizikového kapitálu startupům ze Silicon Valley vybrat z banky prostředky. „Alespoň zatím se zdá, že tento problém je izolovaný,“ řekl expert.Zároveň dodal, že bankrot SVB je od doby finanční krize druhým největším bankrotem v historii USA po Washington Mutual. Korolev se domnívá, že nejde o systémový problém, ale pouze o koordinovanou snahu vyřadit ze hry banku, která se zabývala kryptoměnou. Regulátoři podle odborníka v této situaci postupují správně a pravděpodobně očekávali to, co se nakonec stalo.Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC) sdělila, že kalifornští regulátoři uzavřeli Silicon Valley Bank (SVB), největší banku, která v USA zkrachovala od poslední finanční krize.FDIC převedla všechny pojištěné vklady z SVB na vytvořený samostatný subjekt - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Americká ministryně financí Janet Yellenová se v pátek setkala s regulátory a vyjádřila důvěru v jejich schopnost zvládnout situaci SVB.

