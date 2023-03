https://cz.sputniknews.com/20230311/poslanec-ep-prohlasil-ze-usa-a-nato-chteji-znepratelit-evropu-s-cinou-19272152.html

USA a NATO chtějí vrazit klín mezi Evropu a Čínu, napsal poslanec Evropského parlamentu Mick Wallace na svém Twitteru. 11.03.2023, Sputnik Česká republika

„USA a NATO přesvědčují Evropskou unii, že Čína ohrožuje její bezpečnost – Čína, která v průběhu 40 let neshodila na nikoho ani jednu pumu. Spojené státy se pokoušejí vrazit klín mezi Čínu a Evropu – a když tuto cestičku nastoupíme, pak Bože, chraň Evropu, Bože, chraň nás všechny,“ napsal.Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov dříve prohlásil, že je přesvědčen o tom, že tlak na Čínu ze strany Západu se bude jenom zvyšovat, a podotkl, že to bylo „prakticky avizováno“. Poslanec Evropského parlamentu Mick Wallace ve svém projevu také prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „vydražuje svou zemi“.Podle jeho názoru nastal čas podívat se na konflikt na Ukrajině z širšího hlediska.„Průzkumy veřejného mínění – nikoli za konflikt, ale za mír. Proč EU neuvažuje nyní o míru? Proč se musíme dívat na to, jak pokračuje toto rozdrcení Ukrajinců?“ resumoval Wallace.Jak nejednou zdůraznil Vladimir Putin, Rusko se nesnaží roztáčet kolo ukrajinského konfliktu, nýbrž zastavit ho. V poslední době západní země neustále mluví o nutnosti pokračovat v bojových akcích, zvyšují dodávky zbraní a připravují vojáky OS Ukrajiny na svém území.

