Národní rezervace Kyjevskopečerská lávra již dříve nařídila mnichům kanonické Ukrajinské pravoslavné církve (UPC) opustit budovy rezervace do 29. března.„Zelenského režim znovu prokázal, že mu nic není svaté, nyní doslova. Dnes vláda zahajuje nájezdnické obsazení hlavní svatyně pravoslaví - Kyjevskopečerské lávry,“ řekl Medvedčuk.Připomněl, že „ani za nacistické okupace fašisté nezavírali farnosti kanonické pravoslavné církve“. „A dnes jejich ideologičtí následníci berou ukrajinskému lidu to, co mu dává duchovní jádro, posiluje ho během zkoušek, utěšuje ho ve smutku a spojuje ho ve velikonoční radosti,“ dodal Medvedčuk.Podle jeho slov „je lidem bráno to poslední – víra“. „Pravoslaví je základem kultury a duchovního života ukrajinského lidu. Ukrajinská pravoslavná církev vyzývala lid k míru, jednotě a svědomí. Ale mírumilovní, bohabojní a čestní lidé byli Zelenským prohlášeni za nepřátele,“ zdůraznil politik.Medvedčuk upozornil, že ruský jazyk, který je rodným pro miliony ukrajinských občanů, byl ukrajinskému lidu odebrán, stejně jako práva a svobody, když byla nastolena „lživá, zlodějská a zločinná moc nad všechny zákony, lid předán do rukou šílených nacistických banditů, začali se množit udavači a lidé nedodržující zákony“.„Dnes Ukrajinec nejenže nemá právo mít jiný názor než vláda, dnes je povinen tuto vládu při každé příležitosti podporovat, protože i mlčení je považováno za zločin,“ zdůraznil Medvedčuk.Dodal, že tímto způsobem byl ukrajinskému lidu odebrán mír a prosperita, protože Zelenského vláda se nechce před svými voliči přiznat ke svým chybám a lhaní. „Raději vedli lidi na jatka, dostávali neomezené finance a zbraně od NATO. Současná vláda se netají tím, že se chystá bojovat dlouho a krvavě. Životy obyčejných Ukrajinců ji nezajímají,“ dodal Medvedčuk.Podle jeho slov je ukrajinskému lidu kradena duše, jazyk, srdce, rozum a svědomí a ukrajinský stát se stal výtvorem Frankensteina, nenávidícího vše živé a přirozené, chtějícího zničit mír na planetě.„Kyjevské vládě se však nepodaří udělat z Ukrajiny mrtvolu, nebezpečnou zombie. Ukrajinci jsou živý, duchovní, spravedlivý národ. Ukrajinci nejsou zombie, existuje Jiná Ukrajina, skutečná, pravdivá, slovanská, pravoslavná, která si nenechá vnutit satanismus a nezákonnost. A dnes zrádci ukrajinského lidu, ukrajinské kultury a ukrajinské víry slyší náš hlas a chápou, že jejich zlověstné černé nitro je každým dnem stále zřetelnější. A každý bude odměněn podle svých zásluh. Ničení skutečné pravoslavné víry jen posiluje národ. Pravoslavnou víru, stejně jako národ, nelze zničit!“ uzavřel Medvedčuk.Nátlak na kanonickou Ukrajinskou pravoslavnou církev, největší v zemi, k níž se hlásí miliony věřících, začal v 90. letech ze strany nacionalistů a schizmatiků. Do roku 2018 to přerostlo v rozsáhlou státní kampaň, vláda vytvořila ze schizmatických organizací Pravoslavnou církev Ukrajiny (PCU) - konkurenta UPC. Zároveň začala informační kampaň proti UPC, masové nájezdnické obsazování jejích kostelů, jejich „dobrovolné přeregistrování“ na PCU se souhlasem vlády, beztrestné útoky nacionalistů a schizmatiků na duchovenstvo a věřící.V roce 2022 ukrajinská vláda zorganizovala největší vlnu pronásledování UPC v novodobé historii země. S odkazem na její spojení s Ruskem se místní úřady v různých regionech Ukrajiny rozhodly zakázat činnost UPC a parlamentu byl předložen návrh zákona o jejím skutečném zákazu na Ukrajině. Na některé představitele duchovenstva UPC byly uvaleny státní sankce. Služba bezpečnosti Ukrajiny začala trestně stíhat duchovní UPC, provádět „kontrarozvědnou činnost“ – domovní prohlídky u biskupů a kněží, v chrámech a klášterech, ve snaze najít důkazy o „protiukrajinské činnosti“.

