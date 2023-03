Expertka vysvětlila, proč v EU již nebude levná energetika

https://cz.sputniknews.com/20230312/expertka-vysvetlila-proc-v-eu-jiz-nebude-levna-energetika--19274446.html

Evropská energetika bude kvůli zřeknutí se levného ruského plynu dražší než dříve, ceny v regionu budou značně vyšší než u jeho ekonomických konkurentů, Čímy, USA, a dalších, řekl ve čtvrtečním projevu k poslancům z průmyslového a energetického výboru Europarlamentu, předseda Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol. Příští zima může být pro EU podle jeho mínění těžší než letošní.„Je to správné, poněvadž se dnes koná politicky odůvodněné odmítnutí z hlediska ceny těžby a dopravy do Evropy nejatraktivnějšího plynu z ruských plynovodů,” odpověděla Belovová na otázku, jestli souhlasí s názorem Birola, že se EU nevrátí v budoucnu kvůli odmítnutí ruského plynu k levnému „modrému palivu,” a že energetika v regionu bude drahá.Nová plynová bilance EU se bude tedy skládat z dražších zdrojů, uvažuje analytička. Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová ve čtvrtek řekla, že odmítnutí dodávek ruského zkapalněného zemního plynu a opětovného uzavření smluv o plynu s Ruskem umožní zaručit „spolehlivým partnerům” zachování poptávky v EU. „Protože v tržních podmínkách není v Evropě prakticky možná konkurence s ruským plynem, kdežto za „spolehlivý plyn” bude třeba platit víc,” řekla Belovová.Plyn pro Evropany se může stát dražší v nejbližších letech, domnívá se expert na fondový trh BKS Svět investic Igor Galaktionov, ale nedívá se dál roku 2026-2028. „Na další 3-5 let může být plyn pro Evropu skutečně 2-3 krát dražší než dříve,” míní expert. „Přinejmenším, pokud Rusko a EU neschválí v jistou chvíli rozhodnutí o aspoň částečném obnovení spolupráce v energetice, což ale dnes nevypadá moc pravděpodobně,” dodal Galaktionov.Burzovní ceny plynu v Evropě rostou od jara 2021. Rekordní ceny 3 892 dolarů za tisíc kubíků dosáhly v březnu 2022. Ale od konce prosince se stabilně snižovaly a 9. března klesly poprvé od 27. července 2021 pod 450 dolarů. Nehledě na pokles jsou ceny víc než dvojnásobně vyšší než průměrné ukazatelé dlouholeté historie sledování. Takové stabilně vysoké ceny neexistovaly za celé dějiny fungování v Evropě plynových uzlů, tedy od roku 1996.

