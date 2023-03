https://cz.sputniknews.com/20230312/v-usa-odhalili-tri-slabosti-ukrajiny-jez-jsou-pro-rusko-vyhodne-19275330.html

V USA odhalili tři slabosti Ukrajiny, jež jsou pro Rusko výhodné

V USA odhalili tři slabosti Ukrajiny, jež jsou pro Rusko výhodné

Rusko má tři přednosti v konfliktu na Ukrajině, píše americký ekonom Ricardo Crespo v Times of San Diego. 12.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-12T20:14+0100

2023-03-12T20:14+0100

2023-03-12T20:14+0100

svět

ukrajina

rusko

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/461/11/4611143_0:312:3501:2281_1920x0_80_0_0_6a2dcf8bd1ddcda2a9a53f63504a4df5.jpg

„Za prvé, ukrajinský konflikt je válka do úplného vyčerpání, v které přednost má strana s největšími rezervy,” praví se v článku.Za druhé, Ukrajina nemá dost průmyslových kapacit pro své ozbrojené síly, její vojenská ekonomika je úplně závislá na Západu, zvlášť na USA, pokračuje autor.„Tato závislost na zbraních z jiných zemí je, o čemž svědčí nedostatek municí na Ukrajině, základní slabostí Kyjeva, která poskytuje Putinovi ještě jednu převahu,” praví se v článku.Za třetí, nemají spojenci Ukrajiny stabilní postoj v konfliktu, dodává ekonom.Autor má za to, že Bidenova administrativa a západní lídři mají místo řečí o nevyhnutelné porážce Ruska čestně informovat o tom, že co je čeká.Západní politici stále mluví o tom, že Ukrajina má porazit Rusko na bojišti, a dodávají kyjevskému režimu stále víc zbraní. V Moskvě na to prohlásili, že vojenská pomoc nic principiálně neřeší, ale jenom prodlouží utrpení ukrajinského lidu.

https://cz.sputniknews.com/20230312/global-times-usa-aktivne-rozpoutavaji-novou-valku-19274808.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko, usa