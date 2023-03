https://cz.sputniknews.com/20230313/americky-dustojnik-prozradil-kde-usa-otevrou-novou-frontu-proti-rusku-19277384.html

Americký důstojník prozradil, kde USA otevřou novou frontu proti Rusku

USA chtějí otevřít novou frontu s Ruskem v Gruzii, prohlásil důstojník rozvědky Sboru námořní pěchoty USA ve výslužbě Scott Ritter v rozhovoru pro YouTube... 13.03.2023, Sputnik Česká republika

Washington hodlá, podle jeho slov, využít pomoc ve výši 40 milionů dolarů, kterou ročně vyčleňuje přes Agenturu pro mezinárodní rozvoj USAID, aby uspořádal v Gruzii „měkký převrat” a přivedl k moci vládu, která by jednala v souladu s americkými, a nikoli gruzínskými cíli a úkoly, včetně pokud jde o otevření druhé fronty proti Rusku.Podle Ritterova mínění je Bílý dům ochoten dovolit Gruzíncům, aby umřeli v honbě za americkými geopolitickými ambicemi, ale nikdy přitom neobětuje životy Američanů kvůli ochraně Gruzie.„Gruzie je pouze menší verze Ukrajiny, další šroubek v americkém „pásu nestability.” Zamyslete se nad tím, že Ukrajina, stejně jak to bylo s Afghánistánem, bude nakonec ponechána na pospas osudu jejími dobrými „přáteli” Američany,” řekl na závěr důstojník.V Tbilisi se od 7. března konaly protestní mítinky. Policie použila proti jejich účastníkům vodní děla a slzný plyn. Potyčky původně začaly kvůli návrhu na přijetí zákona o zahraničních agentech, proti kterému později hlasoval parlament. Někteří protestující zpívali ukrajinskou hymnu a vyslovili se pro „návrat Abcházie a Jižní Osetie do sestavy Gruzie.”

