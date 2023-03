https://cz.sputniknews.com/20230313/na-ukrajine-verbuji-na-frontu-zeny-chemicky-a-biolozky-19276207.html

Na Ukrajině verbují na frontu ženy, chemičky a bioložky

Na Ukrajině verbují na frontu ženy, chemičky a bioložky

Ukrajinské vojenské výbory zaktivizovaly práci, verbují do armády ženy, především z chemického a biologického oboru, sdělil podplukovník Lidových milicí LLR ve... 13.03.2023, Sputnik Česká republika

„Ukrajinské vojenské výbory rozšířily verbování žen k vyslání do zóny speciální vojenské operace. Kromě absolventek vojenských škol se zvýšila poptávka po ženách s vysokoškolským vzděláním v oboru chemie, biologie, biotechnologie, veterinářství,” řekl.Maročko sdělil, že přednost mají ženy ve věku 22-45 let. Ty, které podepsaly smlouvu, rychle berou do armády.Nejvyšší rada schválila v říjnu zákon o dobrovolné vojenské evidenci žen. Podle tohoto zákona se mohou ženy, které mají povolání spojené s oborem schváleným ministerstvem obrany, jsou zdravé, příslušného věku, přihlásit podle vlastního přání do armády. K nejžádanějším oborům patří chemie, biologie, telekomunikace a radiotechnika, několik oborů z IT a zdravotnictví, Původně se rovněž předpokládalo, že ženy budou evidovány vojenským výborem od 1. října 2022, později ale byl tento termín o rok odložen.

