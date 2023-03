https://cz.sputniknews.com/20230313/v-spanelskem-senatu-byla-nastolena-otazka-ucasti-spanelu-v-konfliktu-na-ukrajine-19277147.html

V španělském senátu byla nastolena otázka účasti Španělů v konfliktu na Ukrajině

Španělský senátor Miguel Sánchez López se obrátil na vládu s otázkou ohledně účasti občanů Španělska ve válečných akcích na Ukrajině. 13.03.2023, Sputnik Česká republika

Požádal o údaje, kolik Španělů se přímo účastní konfliktu. Miguel Sánchez López požádal vládu, aby prozradila počet Španělů žijících na Ukrajině v únoru loňského roku v čase zahájení konfliktu.Politik také požádal o údaje, jestli se španělští občané aktivně účastní válečných akcí.Sánchez López se rovněž zajímal o to, kolika Španělům se podařilo vrátit do vlasti, byli-li jeho krajané mezi oběťmi konfliktu, a také o to, jsou-li mezi mrtvými příslušníci Ozbrojených sil Španělska a orgánů státní bezpečnosti.Španělská ministryně obrany Margarita Robles koncem února prohlásila, že se ozbrojené síly Španělska nezúčastní ukrajinského konfliktu. Ale v projevu v parlamentu informovala o záměru Madridu předat Kyjevu šest tanků Leopard 2A4.

