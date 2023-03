https://cz.sputniknews.com/20230313/v-usa-byla-rozhodnuti-uradu--zavrena-druha-banka-za-tyden-19276498.html

V USA byla na zakladě rozhodnutí úřadů zavřena druhá banka za týden

V USA byla na zakladě rozhodnutí úřadů zavřena druhá banka za týden

Newyorská banka Signature Bank byla zavřena v neděli kvůli systémovým rizikům, praví se v společném prohlášení ministryně financí USA Janet Yellen, šéfa... 13.03.2023, Sputnik Česká republika

„Oznamujeme rovněž analogické vyloučení systémového rizika ohledně banky Signature Bank z New Yorku, která byla dnes zavřena úřady státu,” praví se v dokumentu věnovaném bankrotu kalifornské banky Silicon Valley Bank (SVB).Dále se praví, že všichni vkladatelé newyorské společnosti získají přístup ke svým vkladům, stejně jako v případě SVB.Předtím byla zveřejněna zpráva, že všichni vkladatelé Silicon Valley Bank mají od 13. března přístup ke svým vkladům.List The New York Times v sobotu napsal, že bankrot SVB vzbudil obavy, že také další americké banky mohou zažít stejné problémy. Kvůli tomu došlo na trhu k masovému prodeji akcií analogických SVB bank, jako je First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Velký počet daných finančních úvěrových organizací obsluhuje začínající klienty a mají investice podobné SVB.Regulátory státu Kalifornie zavřely SVB 10. března, byl to největší bankrot banky v USA po finanční krizi roku 2008.

