Ukrajinští vojáci připravují protiofenzívu v Arťomovské oblasti v naději, že se jim podaří prorazit Vagnerovu skupinu, řekl novinářům její zakladatel Jevgenij... 14.03.2023, Sputnik Česká republika

Uvedl, že nyní se jednotky Vagnerovy skupiny nacházejí v těsné blízkosti městské správy Arťomovska. Podle jeho údajů se v oblasti města neustále nachází asi 50 000 ukrajinských vojáků, včetně 12 000–20 000 těch ve městě.„Ozbrojené síly Ukrajiny pro nás dnes připravily další překvapení a tyto dodatečné údery, které jsou připraveny zasadit, představují asi 20 000 dalších lidí. Vychází to na přibližně 70 000, ale to neznamená, že jsou všichni uvnitř Arťomovska,“ vysvětlil Prigožin.Kruté boje o Arťomovsk vysvětlil tím, že toto město je v této fázi speciální vojenské operace „místem shromáždění“ a „místem, kde se scházejí armády“.Ztráty ukrajinských vojáků v oblasti Arťomovska se podle Prigožina vyčíslují v tisících.Prigožin zároveň odmítl zhodnotit ukrajinské ztráty na vojenské technice. Zdůvodnil to utajenou povahou těchto údajů.

