Média: U Zelenského se mohou objevit nepřátelé ve Washingtonu

Média: U Zelenského se mohou objevit nepřátelé ve Washingtonu

Autor hodnotí potenciální uchazeče z republikánů na post hlavy Bílého domu a také eventuální změny ve vnitřní a zahraniční politice za každého z těchto kandidátů.„Zarytí konzervativci podporují Trumpa, ale přáli by si mít zdrženlivějšího, možní dokonce slušnějšího šéfa. Jejich lídrem je bývalá stálá zástupkyně USA při OSN a bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haley. <…> Pokud se Haley dostane do semifinále, bude hájit bezpodmínečnou podporu Ukrajiny?” klade otázku Hunt.Republikánská strana v čele s Haleyovou bude podle jeho mínění zastávat principy ekonomického nacionalismu, izolacionismu, a také popírat výsledky voleb roku 2020, v kterých zvítězil nynější prezident USA Joe Biden.Expert také vysoce zhodnotil šance na vítězství republikána, guvernéra státu Florida Rona DeSantise, a bývalého ministra zahraničí USA Michela Pompea. U republikánů se najdou také mezi voliči populární odpůrci Trumpa, například guvernér státu New Hampshire Chris Sununu, dodal Hunt.Příští volby prezidenta USA se mají konat v roce 2024.

