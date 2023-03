https://cz.sputniknews.com/20230314/moodys-zkontroluje-sest-americkych-bank-po-krachu-svb-19279579.html

Moody’s zkontroluje šest amerických bank po krachu SVB

Moody’s zkontroluje šest amerických bank po krachu SVB

Ratingová agentura Moody’s zahájila včera prověrku dalších šesti amerických bank, oznámila Reuters. 14.03.2023, Sputnik Česká republika

Toto rozhodnutí bylo přijato po snížení ratingu bankrotované banky Signature Bank na nejnižší.„Mezi banky, vůči nimž se zkoumá možnost snížení ratingu, patří First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp a Intrust Financial Corporation,“ uvedli novináři.Regulační úřady státu Kalifornie zavřely 10. března Silicon Valley Bank (SVB), což se stalo největším bankrotem banky v USA po finanční krizi z roku 2008. Krach SVB byl spojen s růstem klíčové sazby FRS, což způsobilo znehodnocení aktiv mnoha finančních institucí. Kromě toho bylo 8. března oznámeno zavření banky Silvergate orientované na kryptoměny, a 12. března – analogické newyorské banky Signature Bank.

