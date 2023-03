https://cz.sputniknews.com/20230314/nad-cernym-morem-doslo-k-incidentu-mezi-ruskym-su-27-a-americkym-dronem-mq-9-19281074.html

Nad Černým mořem došlo k incidentu mezi ruským Su-27 a americkým dronem MQ-9

Velitelství amerických sil v Evropě (EUCOM) uvedlo že nad Černým mořem se srazil ruský Su-27 s americkým dronem MQ-9, dron se následně zřítil do mezinárodních... 14.03.2023, Sputnik Česká republika

„Přibližně v 7:00 SEČ jeden z ruských letounů Su-27 narazil do vrtule (bezpilotního letounu) MQ-9,“ stojí v prohlášení.Velení upřesnilo, že dron se po srážce zřítil do mezinárodních vod. Údajně krátce před tím SU-27 provedla „nebezpečné manévry“.EUCOM uvedlo, že dron prováděl „rutinní operace“ v mezinárodním vzdušném prostoru v oblasti Černého moře a incident způsobil jeho „havárii a úplnou ztrátu“.Americký prezident Biden byl informován o incidentu, k němuž došlo mezi ruským Su-27 a americkým dronem nad Černým mořem, uvedl mluvčí Bílého domu John Kirby.Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že plánuje kontaktovat Rusko ohledně incidentu s americkým dronem, který se zřítil v oblasti Černého moře. Následně byl ruský velvyslanec ve Washingtonu předvolán na americké ministerstvo zahraničí. Reakce ruského ministerstva obranyRuské ministerstvo obrany uvedlo, že 14. března ráno byl v oblasti Krymu zaznamenán americký dron přibližující se k ruským hranicím.Let amerického dronu nad Krymem byl proveden s vypnutými transpondéry, čímž byly porušeny hranice prostoru dočasného režimu využití vzdušného prostoru.Po objevení dronu vzlétly ruské stíhačky sil protivzdušné obrany. V důsledku prudkého manévrování se americký dron dostal do neřízeného letu, ztratil výšku a srazil se s vodou.Ruské stíhačky nepoužily zbraně a nepřišly do kontaktu s bezpilotním letounem, následně se bezpečně vrátily na základnu.

