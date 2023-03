https://cz.sputniknews.com/20230314/v-kremlu-oznacili-prolongaci-obilni-dohody-za-gesto-dobre-vule-19280176.html

V Kremlu označili prolongaci obilní dohody za gesto dobré vůle

V Kremlu označili prolongaci obilní dohody za gesto dobré vůle

Prolongace obilní dohody o 60 dnů je ze strany Moskvy gestem dobré vůle, protože její druhá část, která se týká zrušení sankcí na export ruských potravin a... 14.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-14T11:58+0100

2023-03-14T11:58+0100

2023-03-14T11:59+0100

svět

dohoda

obilí

kreml

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/493/97/4939741_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_15475721fdb53926b96dad9ee806935a.jpg

„Podmínky, které byly odsouhlaseny jakožto neoddělitelná integrální součást dohody, nebyly splněny. Chápete, že dohoda nemůže přece stát na jedné noze, a proto… je to samozřejmě svého druhu gesto dobré vůle ze strany Ruské federace,“ řekl Peskov novinářům.Podotkl, že Kreml oceňuje úsilí, která podnikl osobně generální tajemník OSN António Guterres pro vyřešení otázky zrušení restrikcí. Zároveň ale, jak poznamenal mluvčí ruského prezidenta, nedokázal Guterres „prorazit slepou zeď kolektivního Západu“.Dohoda, kterou podepsali 22. července roku 2022 zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, předpokládá vývoz ukrajinského obilí, potravin a hnojiv po Černém moři z tří přístavů včetně Oděsy. Plavbu lodí koordinuje Společné koordinační středisko v Istanbulu.Samotná obilní dohoda je součástí balíkové dohody, která předpokládá mj. odblokování ruského exportu potravin a hnojiv. Moskva upozornila na to, že právě tato podmínka nebyla splněna, nehledě na ujištění OSN.Platnost dohody vypršela 18. listopadu minulého roku, její podmínky však předpokládaly automatické prodloužení o 120 dnů (až do 18. března), když ani jedna strana proti tomu nenamítá.Dříve byla na MZV RF oznámena prolongace dohody o dalších 60 dnů.

https://cz.sputniknews.com/20221104/erdogan-prohlasil-ze-se-s-putinem-domluvil-o-bezplatnych-dodavkach-obili-do-afriky-18835744.html

https://cz.sputniknews.com

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

dohoda, obilí, kreml