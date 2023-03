Výkonný ředitel Rossiya Segodnya Vyšinský promluvil v RB OSN o příkladech rusofobie na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20230314/vykonny-reditel-rossiya-segodnya-vysinsky-promluvil-v-rb-osn-o-prikladech-rusofobie-na-ukrajine-19280687.html

Výkonný ředitel mediální skupiny Rossiya Segodnya Kirill Vyšinský na zasedání Rady bezpečnosti OSN hovořil o projevech rusofobie v jednání kyjevských úřadů a... 14.03.2023, Sputnik Česká republika

Připomněl, že během roku 2022 byly na ukrajinských televizních kanálech slyšet rusofobní, misantropické výzvy.„Novinář z kanálu 24 Fakhrudin Sharafmal v přímém přenosu vyzval k útokům na Rusy, ke zničení jejich rodin a dětí,“ řekl Vyšinský.Citoval novináře, který se obrátil na Rusy těmito slovy: „Pokud budeme muset zmasakrovat všechny vaše rodiny, pak budu jeden z prvních. Sláva národu! “„Ukrajinský lékař Gennadij Druzenko, vedoucí projektu Mobilní nemocnice, vyzval ke kastraci ruských válečných zajatců, protože „jsou to švábi, nelidé,“ připomněl Vyšinský.Zmínil rovněž video s takzvanou „sociální reklamou“, které se svého času objevilo na Ukrajině, kde dívka v ukrajinské košili a věncem podřízne hrdlo ruského vojáka srpem a říká: „Teď sklidíme naši krvavou sklizeň. Smrt na vás všechny čeká! “.Výkonný ředitel skupiny Rossiya Segodnya také upozornil členy Rady bezpečnosti na návrh prohlášení parlamentu, zaregistrovaný v pondělí v Nejvyšší radě, který navrhuje oficiálně nazvat politický režim Ruska „rašismem“.„Jako příznaky tohoto fenoménu vynalezeného na Ukrajině poslanci vyzdvihují „sebevelebení Ruska a Rusů prostřednictvím násilného útlaku a/nebo popírání existence jiných národů,“ uvedl Vyšinský.Tato lež ve vztahu k Rusům by podle jeho slov měla nejen na Ukrajině, ale i v dalších zemích vyvolat vyloženě nepřátelství a nenávist k Rusku a Rusům a stát se nástrojem probuzení a formování rusofobie.„Což se mimochodem v Evropské unii již děje. V březnu 2022 polský premiér Morawiecki připustil, že rusofobie „je dnes již mainstreamem, již byla přijata jako zřejmost, ve které my (polští a evropští politici) fungujeme,“ dodal.

