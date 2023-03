https://cz.sputniknews.com/20230315/americti-senatori-pozadali-aby-pentagon-poslal-na-ukrajinu-stihacky-f-16-19281743.html

Američtí senátoři požádali, aby Pentagon poslal na Ukrajinu stíhačky F-16

Skupina z osmi amerických senátorů zaslala dopis ministrovi obrany USA Lloydu Austinovi s požadavkem poskytnout Ukrajině stíhačky F-16. Oznámily to 14. března... 15.03.2023, Sputnik Česká republika

Podle informace napsal dopis senátor Mark Kelley a podepsalo ho osm členů senátu za Republikánskou a Demokratickou stranu.Senátoři Austina požádali, aby do 19. března zhodnotil různé faktory nezbytné pro poskytnutí stíhaček Ukrajině.6. března bylo oznámeno, že američtí vojáci hodnotí schopnosti ukrajinských pilotů pro možnou přípravu na F-16. Jiný zdroj informoval o tom, že dalších deset ukrajinských pilotů může přicestovat do USA pro tyto účely. 4. března televizní stanice NBC oznámila, že dva ukrajinští piloti se nacházejí v současné době na vojenské základně v USA, kde ověřují své praktické znalosti na leteckých simulátorech. Potřebují to jejich američtí kurátoři, aby pochopili, kolik času budou potřebovat, aby naučili ukrajinské piloty řídit různé americké vojenské letouny včetně F-16.

