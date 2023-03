https://cz.sputniknews.com/20230315/media-se-dovedela-o-hlavnich-bidenovych-obavach--19280052.html

Média se dověděla o hlavních Bidenových obavách

Média se dověděla o hlavních Bidenových obavách

Bankovní panika po krachu Silicon Valley může destabilizovat finanční odvětví Spojených států, napsal pozorovatel Nick Reynolds v článku pro Newsweek. 15.03.2023

„To je právě to, co by nechtěl vidět ani jeden hlava státu,“ soudí odborníci, které pro svůj článek dotázal.Odbočky Silicon Valley ještě nestačily zahájit práci, kdy už stáli před nimi fronty klientů, kteří chtěli vybrat nebo převést své peníze po krachu banky a jejím předání Federální korporaci pojištění vkladů, oznámil autor příspěvku.Jak podotkli dotázaní odborníci, podobný jev se označuje za „bankovní paniku“, kdy majitelé kont v bance se snaží co nejrychleji vybrat své peníze, pokud taková možnost ještě existuje. V důsledku podobné paniky může být destabilizováno americké finanční odvětví.Právě tomu se chtěl prezident USA Joe Biden do krajnosti zabránit, tvrdí pozorovatel, protože jeho administrativa se snaží ze všech sil, aby země neupadla do recese, kterou Spojeným státům předpovídali po rekordně vysoké inflaci a problémech na trhu práce.V pondělí učinil Biden prohlášení, že všichni vkladatelé Silicon Valley Bank a Signature Bank, která také přešla pod kontrolu federálních úřadů v minulém týdnu, dostali kompenzaci, a osoby zodpovědné za krach budou propuštěny.

