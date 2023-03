https://cz.sputniknews.com/20230315/rijad-varoval-pred-stropovanim-cen-saudske-ropy-19281602.html

Rijád varoval před stropováním cen saúdské ropy

Rijád varoval před stropováním cen saúdské ropy

Ministr energetiky Saúdské Arábie princ Abd al-Azíz bin Salmán varoval před omezením cen ropy, kterou království vyváží.

„Bude-li zavedeno stropování cen exportované saúdské ropy, nebudeme prodávat ropu žádné zemi, která stanoví cenový strop pro naše dodávky,“ zdůraznil princ v rozhovoru pro časopis Energy Intelligence.Jak varoval princ, Rijád sníží v tomto případě těžbu černého zlata. Poznamenal, že „nebude překvapen“, budou-li i jiné země jednat stejně.Bin Salmán podotkl, že politika cenových stropů zvyšuje nestabilitu a volatilitu trhu, má to záporný vliv na ropné odvětví.Jak řekl ministr, co do jejich účinku se podobají tyto akce pokusům USA schválit zákon NOPEC, který by americké vládě umožnil podávat antimonopolní žaloby na členské země OPEC.Od 5. prosince roku 2022 nabyly platnosti ropné sankce západních zemí: EU přestala přijímat ruskou ropu přepravovanou mořem, a země G7, Austrálie a EU zavedly omezení její ceny při mořské přepravě na 60 USD za barel – dražší ropu je zakázáno přepravovat a pojišťovat. Moskva odvetou zakázala od 1. února dodávat ropu zahraničním osobám, jestliže se v kontraktech předpokládá přímé či nepřímé uplatnění mechanismu fixace maximální ceny.

saúdská arábie

