Ruský velvyslanec ve Washingtonu vyzval USA k zastavení letů u hranic Ruska po incidentu s dronem

Ruský velvyslanec ve Washingtonu vyzval USA k zastavení letů u hranic Ruska po incidentu s dronem

Po incidentu s americkým bezpilotním letounem nad Černým mořem velvyslanec Ruska ve Washingtonu Anatolij Antonov označil za nepřípustnou vojenskou činnost USA... 15.03.2023, Sputnik Česká republika

„Vyvolává znepokojení nepřípustná činnost amerických vojáků v bezprostřední blízkosti našich hranic. Velmi dobře chápeme, za jakým účelem se používá podobných bezpilotních výzvědných a útočných přístrojů,“ uvádí se v prohlášení šéfa diplomatické mise RF.Americké bezpilotní letouny sbírají výzvědnou informaci, které pak využívá Kyjev k útokům na Rusko. Podle slov Antonova, Moskva počítá s tím, že USA „zastaví lety v blízkosti ruských hranic“.Antonov označil také tento incident za provokaci.V úterý Evropské velení ozbrojených sil USA prohlásilo, že se ruská stíhačka Su-27 údajně srazila v nebi nad Černým mořem s americkým bezpilotním letounem MQ-9, po čemž spadl dron do mezinárodních vod. Tvrdilo se, že krátce před incidentem vykonával Su-27 „nebezpečné“ manévry.Jak oznámili na ministerstvu obrany Ruska, ráno 14. března bezpilotní letoun MQ-9 s vypnutými transpondéry porušil hranici dočasného režimu využití vzdušného prostoru nad akvatóriem Černého moře. Dron letěl směrem ke hranici Ruska, pro identifikaci narušitele byly vyslány stíhačky.Kvůli prudkému manévrování přešel dron do neovladatelného letu se ztrátou výšky a spadl do vody. V ruském vojenském rezortu zdůraznili, že se ruské stíhačky nedostaly do styku s MQ-9, nepoužily zbraní a vrátily se šťastně na svou základnu.

